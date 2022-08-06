Карраскаль прокомментировал конкуренцию со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о конкуренции со «Спартаком».

«Сможет ли ЦСКА составить конкуренцию «Спартаку»? Все соперники сложны, потому что у всех есть стимул, но нам надо еще работать. Когда будем играть против «Спартака», нам надо делать результат», — передает слова Карраскаля «Спорт-Экспресс».

После победы ЦСКА в четвертом туре Российской премьер-лиги над «Факелом», «армейцы» набрали десять очков и сравнялись со «Спартаком», который имеет такие же показатели в турнирной таблице.

Следующую игру ЦСКА проведет на выезде против действующего чемпиона России «Зенита».