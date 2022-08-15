Бывший защитник «Зенита» уверен в том, что у питерцев будет достойная оппозиция

После пяти туров чемпионата России питерский «Зенит» еще не ушел в отрыв, более того - клуб даже не занимает первое место в турнирной таблице, его оккупирует московский «Спартак», который демонстрирует самый атакующий футбол за последние почти тридцать лет.

Бывший защитник питерского клуба Константин Лепехин не сомневается в том, что оппозиция «Зенита» усилилась, и он считает, что в плотной борьбе пройдет весь чемпионат.

- Сможет ли «Спартак», возглавивший турнирную таблицу, конкурировать в этом сезоне с «Зенитом» за чемпионский титул? Конечно же, кто‑то будет создавать конкуренцию чемпиону. Возможно, в нынешнем сезоне это «Спартак». И, возможно, что ЦСКА и «Динамо», - заявил Лепехин в интервью телеканалу Матч ТВ.