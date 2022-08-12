Масалитин считает «Зенит» фаворитом в матче с ЦСКА

Центральным матчем пятого тура российской Премьер-лиги станет встреча между ЦСКА и «Зенитом». В настоящий момент армейцы располагаются чуть выше в турнирной таблице чемпионата, у них на два очка больше.

Но, несмотря на это, фаворитом предстоящего матча бывший форвард московского клуба Валерий Масалитин считает именно «Зенит».

- «Зенит» – фаворит этой встречи, команда показала на примере «Локомотива» и «Спартака», что умеет собираться и играть такие матчи. ЦСКА сейчас в чемпионате в роле выскочки, а «Зенит», как фаворит РПЛ, постарается поставить армейцев на место, - цитирует Масалитина Metaratings.ru.

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл оба матча у ЦСКА с общим счетом 3:0.