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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Зенита» считает, что Дзюба может завершить карьеру

13 Августа 2022 • 02:47 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.57 4.50 5.30
Через 12 ч. 38 мин.

После семи лет службы питерскому «Зениту» Артём Дзюба оказался вне команды, и сейчас ему надо искать новый коллектив для продолжения выступлений на высшем уровне. Однако он вполне может и не найти себе достойный клуб, и в таком случае Дзюба может решить повесить бутсы на гвоздь - так считает бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Игонин.

- Всё возможно. Это кажется, что сейчас недельку-две поищем. Проходит месяц: и звонков меньше, и вариантов меньше и условия всё хуже и хуже предлагают, - цитирует слова Игонина «Спорт день за днем».

В пятом туре чемпионата России питерский «Зенит» сразится с ЦСКА, онлайн-трансляция игры будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Артём Дзюба
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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13.08  15:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 2.45 3.55 2.80
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.30
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