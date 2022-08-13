Бывший игрок «Зенита» считает, что Дзюба может завершить карьеру

После семи лет службы питерскому «Зениту» Артём Дзюба оказался вне команды, и сейчас ему надо искать новый коллектив для продолжения выступлений на высшем уровне. Однако он вполне может и не найти себе достойный клуб, и в таком случае Дзюба может решить повесить бутсы на гвоздь - так считает бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Игонин.

- Всё возможно. Это кажется, что сейчас недельку-две поищем. Проходит месяц: и звонков меньше, и вариантов меньше и условия всё хуже и хуже предлагают, - цитирует слова Игонина «Спорт день за днем».

В пятом туре чемпионата России питерский «Зенит» сразится с ЦСКА, онлайн-трансляция игры будет доступна на нашем сайте.