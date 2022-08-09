Гбане назвал лучшую команду в России

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане заявил о том, какую команду он считает лучшей в России.

«Гегемония «Зенита»? Это хорошая команда, честно говоря, лучшая в России», — цитирует Гбане «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что в чемпионате много матчей, нужно думать не о других командах, а о том, чтобы самим занять достойное место в Российской премьер-лиге.

21-летний хавбек перебрался в «Химки» в текущее трансферное окно из «Бийело Брдо» на правах аренды. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.