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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гбане назвал лучшую команду в России

09 Августа 2022 • 20:17 Комментировать
Зенит
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ЦСКА Москва
1.55 4.50 5.50
13.08 17:00

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане заявил о том, какую команду он считает лучшей в России.

«Гегемония «Зенита»? Это хорошая команда, честно говоря, лучшая в России», — цитирует Гбане «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что в чемпионате много матчей, нужно думать не о других командах, а о том, чтобы самим занять достойное место в Российской премьер-лиге.

21-летний хавбек перебрался в «Химки» в текущее трансферное окно из «Бийело Брдо» на правах аренды. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Роман Мори Гбане
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