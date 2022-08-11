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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА покажет матч с «Зенитом» на своём стадионе

11 Августа 2022 • 13:54 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.50 4.70 5.60
13.08 17:00

Главный матч пятого тура Российской премьер-лиги пройдёт в Санкт-Петербурге, где «Зенит», чемпион последних лет, будет принимать ЦСКА, являющийся одним из лидеров текущего чемпионата. Пресс-служба московских «армейцев» объявила о том, что игра с «Зенитом» будет транслироваться на домашнем стадионе клуба – на «ВЭБ Арене». Для этого прямо на поле установят большой экран.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА проведёт в ближайшую субботу, 13 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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