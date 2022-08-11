​ЦСКА покажет матч с «Зенитом» на своём стадионе

Главный матч пятого тура Российской премьер-лиги пройдёт в Санкт-Петербурге, где «Зенит», чемпион последних лет, будет принимать ЦСКА, являющийся одним из лидеров текущего чемпионата. Пресс-служба московских «армейцев» объявила о том, что игра с «Зенитом» будет транслироваться на домашнем стадионе клуба – на «ВЭБ Арене». Для этого прямо на поле установят большой экран.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА проведёт в ближайшую субботу, 13 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.