Агент Ивана прокомментировал возможный дебют голкипера «Зенита» в матче с ЦСКА

Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы вратаря «Зенита» Ивана Куарезмы, поделился мнением о возможном дебюте своего клиента в матче с ЦСКА.

«Если господин Семак поставит Ивана в ворота в следующем матче, он отлично справится, потому что он замечательный вратарь», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 19-летний голкипер «Зенита» Даниил Одоевский получил красную карточку в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата», на поле его заменил Михаил Кержаков.

«Зенит» примет ЦСКА в матче 5-го тура чемпионата России, игра пройдет 13 августа в 17:00 по московскому времени.