Лепёхин: «ЦСКА заслуживал ничью»

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА. Бывший футболист питерского клуба прокомментировал итоги матча, отметив, что «Зенит» добыл очень важную победу.

Она позволила команде Сергея Семака вернуть себе первую строчку в турнирной таблице, хотя часть матчей пятого тура еще не сыграны.

- Очень важные три очка. ЦСКА в этом матче понравился. В целом армейцы провели хорошую игру и, наверное, они разочарованы поражением. Как минимум были близки к ничьей, - цитирует Лепехина Rusfootball.info.

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» примет дома московское «Торпедо».