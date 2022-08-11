КДК РФС наказал члена тренерского штаба ЦСКА

КДК РФС рассмотрел эпизод с удалением Мурата Искакова, входящего в тренерский штаб Владимира Федотова в ЦСКА. Специалист получил красную карточку по ходу матча Российской премьер-лиги против «Факела».

Как сообщает пресс-служба РФС, КДК принял решение о дисквалификации Искакова на три матча. Причина – нецензурные выражения в адрес главного арбитра.

Таким образом, Мурат Искаков не сможет помогать Владимиру Федотову на матчах чемпионата России против «Зенита» (13 августа), «Ахмата» (21 августа) и «Ростова» (28 августа).

Напомним, что ЦСКА обыграл «Факел» в четвёртом туре РПЛ со счётом 4:1.