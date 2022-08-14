Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ловрен рассказал, в чём должен прибавить «Зенит»

14 Августа 2022 • 11:13 Комментировать (1)
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

«Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и как минимум до вечера воскресенья вышел в лидеры турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен считает, что команде нужно прибавить и лучше проводить вторые таймы матчей.

«Во второй половине начали играть глубже, допустили несколько ошибок. Должны извлечь уроки из этого, и надеюсь, что мы улучшим этот компонент к следующим матчам и будем лучше играть во вторых таймах», - высказался Ловрен, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 21 августа. Команда Сергея Семака снова сыграет дома против московского клуба – против «Торпедо». Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Добавим, что «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.08  15:00 Химки ... Ахмат
14.08  17:30 Пари НН ... Ростов
14.08  17:30 Оренбург ... Торпедо Москва
14.08  20:00 Спартак Москва ... Сочи 1.93 3.85 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
11:40 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» хотят подписать игрока «Галатасарая»
11:36 · Россия. Премьер-лига
​Названа позиция, которую хочет усилить ЦСКА в первую очередь
11:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев рассказал, за счёт чего «Зенит» победил ЦСКА
11:21 · Россия. Премьер-лига
Баженов назвал фаворита матча «Спартак» - «Сочи»
11:13 · Россия. Премьер-лига
​Ловрен рассказал, в чём должен прибавить «Зенит» 1
11:07 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА намекнул на то, что Кукуян должен был удалить Барриоса с поля
10:49 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Жалкий «Локомотив», ничего нового»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль - об игре с «Зенитом»: «Мне было больно и тяжело»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «ЦСКА старался забрать три очка, отдали все силы»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Фигуристка Константинова - о победе «Зенита»: «Доминируй, унижай»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Сочи»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал решающий фактор победы «Зенита» над ЦСКА
09:35 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев одним словом ответил на вопрос, как «Локомотиву» исправить ситуацию в РПЛ
09:19 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали, подпишут ли Дзагоева
09:05 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «В «Спартаке» от любви до ненависти - один шаг»
Все новости
Рекомендуем