​Ловрен рассказал, в чём должен прибавить «Зенит»

«Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и как минимум до вечера воскресенья вышел в лидеры турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Защитник «сине-бело-голубых» Деян Ловрен считает, что команде нужно прибавить и лучше проводить вторые таймы матчей.

«Во второй половине начали играть глубже, допустили несколько ошибок. Должны извлечь уроки из этого, и надеюсь, что мы улучшим этот компонент к следующим матчам и будем лучше играть во вторых таймах», - высказался Ловрен, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 21 августа. Команда Сергея Семака снова сыграет дома против московского клуба – против «Торпедо». Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Добавим, что «Зенит» выиграл четыре последних чемпионата России.