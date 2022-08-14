Бубнов назвал решающий фактор победы «Зенита» над ЦСКА

Футбольный аналитик и экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов высказался относительно победы петербургского «Зенита» над столичным ЦСКА в матче пятого тура Премьер-лиги.
«Зенит» буквально вырвал победу. Решающим фактором стал внутренний ресурс. Гол пришёл за счёт мастерства отдельно взятого футболиста», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.
Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. Решающий гол забил бразилец Густаво Мантуан, вышедший на замену.
Благодаря вчерашнему успеху «Зенит» набрал 11 баллов и занимает первое место в турнирной таблице.