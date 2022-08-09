Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк заявил, кто является конкурентом «Зенита» в РПЛ

09 Августа 2022 • 16:20 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.53 4.40 5.70
13.08 17:00

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос о том, кто является конкурентом «сине-бело-голубых» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Кто главный конкурент «Зенита»? Все 15 команд», — цитирует Погребняка «РБ Спорт».

Санкт-петербургский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков после четырех туров.

В матче пятого тура РПЛ «Зенит» примет на своем поле лидера чемпионата — ЦСКА, встреча пройдет 13 августа, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.   

Напомним, что «сине-бело-голубые» является действующими чемпионами России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Павел Погребняк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
16:58 · Россия. Премьер-лига
Широков отреагировал на возможное назначение Ганчаренко в «Торпедо»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Переход Лео Перейры в «Краснодар» маловероятен – названа причина
16:49 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк рассказал, как «Краснодар» пытался его удержать
16:46 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: На длинную дистанцию «Спартака» может не хватить
16:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Ивана прокомментировал возможный дебют голкипера «Зенита» в матче с ЦСКА
16:20 · Россия. Премьер-лига
Погребняк заявил, кто является конкурентом «Зенита» в РПЛ
16:11 · Россия. Премьер-лига
Мозес: «Я вернусь ещё сильнее»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Радченко: Отставка Шалимова из «Урала» была предсказуемой
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Карпин ответил на вопрос о будущем Писарева – тренер возглавит «Химки»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Радченко высказался о ничьей «Зенита» в матче с «Ахматом»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Радченко прокомментировал травмы Клаудиньо и Кузяева
15:32 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала»: «Я и сам не знаю, кто возглавит команду»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Химки» хотят взять Писарева, потому что он профессионал
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Юран получит 32 миллиона рублей после увольнения из «Химок»
15:13 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев прокомментировал увольнение Юрана из «Химок»
Все новости
Рекомендуем