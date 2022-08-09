Погребняк заявил, кто является конкурентом «Зенита» в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос о том, кто является конкурентом «сине-бело-голубых» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Кто главный конкурент «Зенита»? Все 15 команд», — цитирует Погребняка «РБ Спорт».

Санкт-петербургский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков после четырех туров.

В матче пятого тура РПЛ «Зенит» примет на своем поле лидера чемпионата — ЦСКА, встреча пройдет 13 августа, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Напомним, что «сине-бело-голубые» является действующими чемпионами России.