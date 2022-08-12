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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фукс: «Зенит» можно и нужно обыгрывать»

12 Августа 2022 • 12:02 Комментировать
Зенит
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ЦСКА Москва
1.57 4.50 5.20
13.08 17:00
Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс решительно настроен добыть три очка в матче третьего тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита». Напомним, что «армейцы» возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая «сине-бело-голубых» на два очка.

«Зенит» – не проблема для нас. Их можно и нужно обыгрывать. Такой ЦСКА способен на это», – цитирует Фукса «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится завтра в 17:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге. Отметим, что «сине-бело-голубые» выиграли каждый из 7 последних матчей против «армейцев». В то же время ЦСКА в последний раз побеждал своих соперников в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Бруно Фукс
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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