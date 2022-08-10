Аршавин: Жиркову нужно было завершить карьеру после ухода из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что Юрию Жиркову стоило закончить карьеру после ухода из санкт-петербургского клуба.

«Если честно, я думаю, что Юрию не нужно было идти в «Химки». Ему нужно было завершить карьеру после «Зенита», — приводит слова Аршавина Sport 24.

Напомним, 38-летний Жирков выступал за «Зенит» с 2016 по 2021 год, после чего выступал за «Химки» до июля этого года, он покинул команду на правах свободного агента. В минувшем сезоне защитник принял участие в трех встречах Российской премьер-лиги.

В данный момент футболист находится в поисках нового клуба.