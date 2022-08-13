Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

- Последний домашний матч, в котором «Зенит» проиграл команде из Москвы, состоялся в 2017 году. Тогда было 0:3 от «Локомотива». После этого серия побед составила 11 матчей подряд. У «Зенита» особый настрой на московские клубы?

- Естественно. Но статистика никакой роли здесь не играет. Понятно, что в Питере особая публика, которая очень здорово поддерживает своих футболистов. Люди привыкли, что команда постоянно выигрывает чемпионат, уже много лет подряд. У «Зенита» самый сильный подбор игроков. Селекция здорово поставлена и денег полно.

- А что касается сегодняшней встречи, какие видите расклады?

- Взять ЦСКА, Акинфеев сейчас в порядке. Оборона в порядке. Полузащита тоже. На четверку с плюсом ребята играют. А вот нападение слабое.

- А у «Зенита»?

- Наоборот. Голкипер так себе, оборона так себе, полузащита на четверочку и отличное нападение. Так что я думаю, забить ЦСКА они могут, но и «армейцы» с хорошей полузащитой тоже могут что-то исполнить. Я надеюсь на ничью. ЦСКА бы это устроило. Но не устраивает «Зенит». Он много потерял на старте сезона, так что будет рвать и метать. Но если «армейцы» немного тормознут питерцев, сыграют аккуратно в обороне, то могут надеяться на ничью.

- Отсутствие Клаудиньо в линии атаки можно назвать суперпотерей для «Зенита»?

- Да нет. У них в запасе полно интересных игроков, которые будут рвать и метать, чтобы попасть в основной состав.

- Бакаев способен заменить Клаудиньо?

- Конечно. Это не проблема.

- Есть мнение, что ЦСКА сейчас самая сбалансированная команда РПЛ, которая четко понимает, во что играет и пока ни разу не просела тактически. Согласны с этим?

- Не хватает только сильных нападающих, как я и говорил. Чалов один ковыряется кое-как. А так да, состав сбалансированный. Так что ничья будет хорошим вариантом. Я не надеюсь на победу «армейцев». В Питере выиграть очень сложно.

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- Новички ЦСКА Медина и Карраскаль сопоставимы по уровню с бразильцами «Зенита»?

- Конечно. Линия полузащиты у ЦСКА сильнейшая в чемпионате РПЛ. Считаю, она сильнее, чем у «Зенита».

- Как думаете, ЦСКА рискнет и сыграет открыто и в давление, как в стартовых турах?

- Думаю, команда начнет от обороны. Так и нужно действовать. Надо посмотреть, что «Зенит» из себя представляет и немного его тормознуть, взять поплотнее, чтобы питерцы растерялись. Тогда все будет в порядке. Основных футболистов, пару человек, разыгрывающих, надо взять плотно. Но Семак тоже не дурак. Он тоже прихватит и Медину, и Карраскаля, чтобы они особенно мячом не владели, не распоряжались им.

- ЦСКА будет играть на следующий день после дня рождения своего главного тренера.

Такие вещи добавляют боевого духа команде?

- Нет. Об этом никто не думает. Хоть у Папы Римского день рождения, это никакого значения не имеет. Ребята будут думать только об игре.

Елена Григорьевская