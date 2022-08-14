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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карраскаль: «ЦСКА старался забрать три очка, отдали все силы»

14 Августа 2022 • 10:07 Комментировать
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Легионер московского ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о результате вчерашнего матча с питерским «Зенитом» в рамках пятого тура чемпионата России. «Армейцы» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Мы старались забрать три очка, отдали все силы. Но чемпионат только начался, поэтому надо думать о будущем», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Из-за поражения ЦСКА лишился лидерства в турнирной таблице. После пяти туров «армейцы» занимают второе место. «Зенит», в свою очередь, поднялся на первую строчку.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет грозненский «Ахмат». Матч пройдет 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Хорхе Карраскаль
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