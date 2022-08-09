Алдонин не готов считать ЦСКА равным по силе «Зениту»

Несмотря на то, что после четырех туров российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА опережает на два очка в турнирной таблице питерский «Зенит», уже дважды сыгравший вничью, бывший футболист армейцев и российской сборной Евгений Алдонин не готов признать ЦСКА фаворитом первенства.

- Старт хороший: три победы, одна ничья. Вопрос в силе соперников. Все‑таки ЦСКА пока не играл с сильными командами. Не хочется сейчас сразу записывать ЦСКА в конкуренты «Зениту», - цитирует Алдонина «Спорт день за днем».

В следующем, пятом туре российского чемпионата, ЦСКА предстоит сыграть как раз с «Зенитом».