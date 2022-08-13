Алдонин: «ЦСКА смотрелся неплохо»

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА.

Бывший футболист московского клуба Евгений Алдонин получил удовольствие от игры ЦСКА, хотя и отметил отсутствие в первом тайме Карраскаля.

- ЦСКА неплохо выглядел, в идеале для них была бы ничья, чтобы лишить «Зенит» трех очков, по рисунку второго тайма это было по силе армейцам. В первом тайме, естественно, Карраскаля не хватало очень сильно, с его выходом игра в атаке у ЦСКА преобразилась

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА примет дома «Ахмат».