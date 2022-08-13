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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «ЦСКА смотрелся неплохо»

13 Августа 2022 • 23:45 Комментировать
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА.

Бывший футболист московского клуба Евгений Алдонин получил удовольствие от игры ЦСКА, хотя и отметил отсутствие в первом тайме Карраскаля.

- ЦСКА неплохо выглядел, в идеале для них была бы ничья, чтобы лишить «Зенит» трех очков, по рисунку второго тайма это было по силе армейцам. В первом тайме, естественно, Карраскаля не хватало очень сильно, с его выходом игра в атаке у ЦСКА преобразилась

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА примет дома «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Евгений Алдонин
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окончен Зенит 2:1 ЦСКА Москва 1.55 4.50 5.60
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