«Вест Хэм» нацелился на игрока, которого связывали с «Зенитом»

Лондонский «Вест Хэм» определился с альтернативой Тило Кереру из «ПСЖ». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «молотобойцы» рассматривают возможность пополнить состав защитником «Фенербахче» Аттилой Салаи.

Первым выбором «Вест Хэма» до сих пор является Тило Керер, но переговоры с «ПСЖ» продвигаются не очень продуктивно. Французский клуб требует за игрока 20 миллионов евро, тогда как «молотобойцы» готовы отдать лишь 10-12 миллионов.

Напомним, что Салаи ранее связывали с переходом в петербургский «Зенит», но затем президент «сине-бело-голубых» Александр Медведев опроверг эти слухи.