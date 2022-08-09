Кучаев: «Уход Эджуке? Было очень неприятно»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением об уходе из клуба нападающего Чидеры Эджуке.

«Уход Эджуке? Было очень неприятно. Тренер видит тебя в составе, на что-то рассчитывает, а ты вот так уходишь», — приводит слова Кучаева Sport 24.

Футболист считает, что в этой ситуации можно было как-то по-человечески поступить.

Напомним, Эджуке приостановил трудовой договор с ЦСКА, воспользовавшись правилом ФИФА, и перешел в «Герту». Действующий контракт нападающего с «армейцами» истекает летом следующего года. Портал transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 7,5 миллионов евро.