Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча тура «Зенит» - ЦСКА.
- Нет сожаления, что такая игра состоится на старте сезона, когда с начала чемпионата не прошло еще и месяца?
- Так составлен календарь, что мы можем сделать?
- Фаворит для вас есть в этой паре?
- По результатам вроде бы фаворит ЦСКА, но мне кажется, по игре это «Зенит». Он выглядит постабильнее, посолиднее. ЦСКА пока еще лихорадит. Думаю, преимущество будет у питерцев, тем более, на своем поле.
- У «Зенита» много кадровых проблем. Не сыграют Одоевский, Кузяев, под вопросом Мантуан, травмирован Клаудиньо. Как оцените потери?
- Это серьезные потери, особенно Клаудиньо. Это может сильно сказаться. Что касается Одоевского, вратари в команде примерно равные.
- Кто выйдет вместо Одоевского, как думаете: Кержаков или Иван?
- Конечно, Кержаков. Рисковать Семак здесь не будет.
- ЦСКА много забивает - уже 11 мячей, и имеет очень быстрых нападающих. Учитывая, что в матче с «Ахматом» именно ошибки в обороне не позволили питерцам победить, мы увидим много мячей, забитых в их ворота?
- У ЦСКА действительно неплохое нападение и в связи с теми, что у «Зенита» медлительные защитники, это будет проблема. Но за счет серединки, оттягивания крайних защитников, питерцы должны с этим справиться. Если это произойдет, «Зенит» выиграет. Вообще я считаю, что команда Семака победит с перевесом в один мяч.
- Ждете результативный матч?
- Да. Думаю, будет забито гола три-четыре.
- В прошлом сезоне Владимир Федотов стал единственным тренером РПЛ, кому удалось обыграть «Зенит» на его поле. «Сочи» тогда победил со счетом 2:1. Что об этом думаете?
- Не думаю, что это решающий фактор. Все-таки играет команда, а не тренер. Конечно, Федотов - умный и сильный наставник. Я очень рад, что у него все получается. Но на поле выходят футболисты. А состав у «Зенита» сильнее и командная игра стабильнее. Поэтому преимущество будет у хозяев.
- Если сравнивать составы команд, так ли велика разница между игроками?
- Не очень велика, но она есть. В команде сильные бразильцы. Да, не будет Клаудиньо, но есть Малком, остальные. За счет этого питерцы будут иметь преимущество.
- Как вам игра Карраскаля и Медины, которые сейчас здорово смотрятся у «армейцев»?
- Федотов придал им какое-то ускорение, ребята заиграли. Но по стартовым матчам трудно судить. Посмотрим, насколько стабильными они будут, и как они будут выглядеть с сильным соперником. А вообще, меня удивил лихой старт «армейцев» сразу после прихода в команду нового тренера.
Елена Григорьевская