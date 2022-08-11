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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «У ЦСКА неплохое нападение, а у «Зенита» медлительные защитники, и это будет проблемой» эксклюзив

11 Августа 2022 • 11:54 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.50 4.70 5.60
13.08 17:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча тура «Зенит» - ЦСКА.

- Нет сожаления, что такая игра состоится на старте сезона, когда с начала чемпионата не прошло еще и месяца?

- Так составлен календарь, что мы можем сделать?

- Фаворит для вас есть в этой паре?

- По результатам вроде бы фаворит ЦСКА, но мне кажется, по игре это «Зенит». Он выглядит постабильнее, посолиднее. ЦСКА пока еще лихорадит. Думаю, преимущество будет у питерцев, тем более, на своем поле.

- У «Зенита» много кадровых проблем. Не сыграют Одоевский, Кузяев, под вопросом Мантуан, травмирован Клаудиньо. Как оцените потери?

- Это серьезные потери, особенно Клаудиньо. Это может сильно сказаться. Что касается Одоевского, вратари в команде примерно равные.

- Кто выйдет вместо Одоевского, как думаете: Кержаков или Иван?

- Конечно, Кержаков. Рисковать Семак здесь не будет.

- ЦСКА много забивает - уже 11 мячей, и имеет очень быстрых нападающих. Учитывая, что в матче с «Ахматом» именно ошибки в обороне не позволили питерцам победить, мы увидим много мячей, забитых в их ворота?

- У ЦСКА действительно неплохое нападение и в связи с теми, что у «Зенита» медлительные защитники, это будет проблема. Но за счет серединки, оттягивания крайних защитников, питерцы должны с этим справиться. Если это произойдет, «Зенит» выиграет. Вообще я считаю, что команда Семака победит с перевесом в один мяч.

- Ждете результативный матч?

- Да. Думаю, будет забито гола три-четыре.

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- В прошлом сезоне Владимир Федотов стал единственным тренером РПЛ, кому удалось обыграть «Зенит» на его поле. «Сочи» тогда победил со счетом 2:1. Что об этом думаете?

- Не думаю, что это решающий фактор. Все-таки играет команда, а не тренер. Конечно, Федотов - умный и сильный наставник. Я очень рад, что у него все получается. Но на поле выходят футболисты. А состав у «Зенита» сильнее и командная игра стабильнее. Поэтому преимущество будет у хозяев.

- Если сравнивать составы команд, так ли велика разница между игроками?

- Не очень велика, но она есть. В команде сильные бразильцы. Да, не будет Клаудиньо, но есть Малком, остальные. За счет этого питерцы будут иметь преимущество.

- Как вам игра Карраскаля и Медины, которые сейчас здорово смотрятся у «армейцев»?

- Федотов придал им какое-то ускорение, ребята заиграли. Но по стартовым матчам трудно судить. Посмотрим, насколько стабильными они будут, и как они будут выглядеть с сильным соперником. А вообще, меня удивил лихой старт «армейцев» сразу после прихода в команду нового тренера.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Николай Наумов
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