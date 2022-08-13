​«Зенит» обновил клубный рекорд в играх с представителями Москвы

«Зенит» осчастливил армию своих болельщиков субботней победой над ЦСКА со счётом 2:1. «Сине-бело-голубые» продлили серию без поражений в играх с московскими клубами в РПЛ до 16 матчей (11 побед, 5 ничьих). Это клубный рекорд питерцев, который был обновлён.

Если брать всю историю чемпионатов России, то только одна команда имела более длительную серию без поражений в играх с представителями Москвы. Речь идёт о «Спартаке». В 1992-1995 годах «красно-белые» выдавали серию из 29 матчей без поражений в дерби.

В следующем туре РПЛ «Зенит» сможет снова обновить рекорд, ведь команда Сергея Семака встретится с московским «Торпедо».