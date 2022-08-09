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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар: «В чемпионате Сербии ЦСКА каждый год был бы первым»

09 Августа 2022 • 06:16 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.53 4.40 5.70
13.08 17:00

Новобранец московского ЦСКА Саша Зделар оценил уровень своего нынешнего клуба. В чемпионат России полузащитник переехал из белградского «Партизана».

«Если бы ЦСКА играл в чемпионате Сербии, каждый год занимал первое место? Думаю, да. Первое место было бы за нами», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Зделар пополнил ряды московского коллектива летом этого года. Саша заключил с «армейцами» долгосрочный контракт, который рассчитан на три года.

После четырех туров Премьер-лиги ЦСКА набрал десять баллов и лидирует в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Владимира Федотова встретятся с петербургским «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар
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