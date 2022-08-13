Радимов: «Ничья была бы логичным итогом»

В центральном матче пятого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» реабилитировался за ничью в Грозном, переиграв в прямом поединке одного из главных своих конкурентов - ЦСКА. Бывший футболист питерского клуба Владислав Радимов считает, что ЦСКА заслуживал ничьей, но московской команде чуть не повезло.

- В первом тайме игра была в одни ворота, «Зенит» был гораздо сильнее. А вот после перерыва уже армейцы были ближе к победе. Так что более логичным итогом встречи была бы, наверное, ничья, - цитирует Радимова «РБ Спорт».

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Зенит» примет дома московское «Торпедо».