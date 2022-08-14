​В ЦСКА отреагировали на слова Карраскаля – футболист играл с «Зенитом» через боль

Футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль признался, что в субботнем матче против «Зенита» ему приходилось преодолевать боль. На слова футболиста отреагировал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет отдел коммуникаций.

По словам Брейдо, которыми он делится в своём телеграм-канале, на неделе Карраскалю пришлось съездить в Турцию для оформления новой рабочей визы.

«2 дня в Турции и утомительные нынче перелеты - и ко всему добавилась вирусная инфекция, температура поднималась до 39,5. С этой проблемой справились, но после небольшой тренировочной паузы проявился и мышечный дискомфорт», - написал Брейдо.

Глава отдела коммуникаций ЦСКА выразил благодарность работникам медицинского штаба клуба за то, что Хорхе Карраскаль смог провести в Санкт-Петербурге хотя бы 45 минут на футбольном поле.

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России со счётом 2:1.