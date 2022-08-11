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Сутормин назвал матч с «Челси» самым ярким воспоминанием в «Зените»

11 Августа 2022 • 20:31 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.53 4.60 5.50
13.08 17:00

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о самом памятном матче за «сине-бело-голубых».

«Первым приходит в голову матч с «Челси» на выезде, хоть мы его и проиграли. Атмосфера, уровень футбола. Когда ты понимаешь, чего хочешь, и это удается делать на поле, возникает очень приятное ощущение», — приводит слова Сутормина «PROЗенит».

Напомним, что встреча четвертого тура Российской премьер-лиги стала сотой для 28-летнего футболиста за «Зенит». Он выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года, перебравшись из казанского «Рубина». Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зенит Алексей Сутормин
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