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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха: «Локомотив» - абсолютное разочарование, а ЦСКА поборется с «Зенитом» за чемпионство» эксклюзив

08 Августа 2022 • 13:31 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
2.50 3.50 2.70
13.08 15:00

Бывший тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» проанализировал турнирную таблицу РПЛ после четырёх стартовых туров.

- Непривычно видеть турнирную таблицу?

- Ничего странного здесь не вижу, если не брать турнирное место «Локомотива». Это, конечно, удивительно. А так, идет начало чемпионата. Кто-то удачно стартовал, кто-то потерял очки. Что касается верхней части таблицы, не назвал бы ее странной.

- «Локомотивом» - пока главное разочарование чемпионата?

- Абсолютно. В чем проблемы? В организации клуба и всего, что в нем есть. Несомненно, это отражается и на футболистах. Поэтому такие результаты.

- Что скажете про выступление ЦСКА, который сейчас идет на первом месте?

- Уровень чемпионата резко понизился после отъезда легионеров. В ЦСКА более-менее стабильная ситуация и качественные наши российские игроки. Плюс неплохие были сделаны трансферы. Это сегодня позволяет вести борьбу за титул.

- Что вы ожидаете от «армейцев» в этом сезоне?

- Думаю, они будут бороться за звание чемпиона России. И «Спартак» тоже настроен на то, чтобы навязать борьбу «Зениту». Есть клубы, которые реально могут в этом году побороться с «Зенитом».

- «Спартак» забил 11 мячей за 4 стартовых тура, впервые за 27 лет. Чем вызван такой удачный старт под руководством нового тренера, которого мало кто знал?

- Подбор исполнителей соответствует тем задачам, и тому месту, которое он сейчас занимает. Поэтому «Спартак» способен оказать давление на питерский клуб в этом году.

- Но «Зенит» особо никого не потерял из ключевых легионеров. Почему так выступает?

- Когда в клубе такое больше количество легионеров-бразильцев, заставить их качественно обороняться трудно. То, что они хорошо играют в атаке, это ни у кого не вызывает сомнение. Но они не дорабатывают в обороне, и это сказывается на том, что команда не добирает очки. Дело тут не в Семаке, а в менталитете самих бразильцев. Он таков, что они больше заточены на атаку, а не на оборону. А когда нет еврокубковых матчей, они считают, что и так справятся, особо не напрягаясь. В прошлые годы у них была мотивация успешно сыграть в РПЛ, еврокубках и уйти в более сильный чемпионат. Когда такой мотивации не стало, они считают, что могут, особо не напрягаясь, решать любую задачу в чемпионате России. Но в любом случае какие-то выводы можно будет делать по завершении осенней части сезона. Сейчас это преждевременно.

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- Как вам в целом наш чемпионат? Мы увидели много интересных матчей, большое количество голов.

- Старт действительно получился интересный. Все заточены на развитие атакующего футбола, на набор очков. Если бы еще было побольше зрителей на трибунах, от этого все бы выиграли. Посмотрим, как будет дальше. Возможно, активную часть болельщиков заменят дети.

- Им довольно трудно получить паспорт болельщика.

- Я знаю, что они с родителями оформляют. В Воронеже 23 тысячи человек собиралось на трибунах. Думаю, постепенно так будет и в других городах. Подростки, дети с родителями будут приходить на матчи. Это плюс для нашего чемпионата, ведь если им понравится, они на регулярной основе будут ходить на стадион.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Хомуха
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