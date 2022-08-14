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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин не понял, почему был отменён гол ЦСКА в матче с «Зенитом»

14 Августа 2022 • 08:44 Комментировать
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о вчерашнем поединке между «армейцами» и петербургским «Зенитом» в пятом туре Премьер-лиги. Матч завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

Во время общения с корреспондентом ТАСС Алдонин высказался об отмененном голе ЦСКА в концовке второго тайма.

«Во второй тайме у ЦСКА были моменты, гол забили. Если честно, не понял, кто там был в офсайде. Если бы гол засчитали, то совсем другой мог быть исход», - сказал Алдонин.

Благодаря победе «Зенит» захватил лидерство в таблице РПЛ, а ЦСКА опустился на второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Евгений Алдонин
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