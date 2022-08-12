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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин: «Мне комфортно играть с Малкомом»

12 Августа 2022 • 02:14 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.57 4.50 5.20
13.08 17:00

Защитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин присоединился к клубу в 2019 году после сезона в «Оренбурге», и сразу же стал одерживать победы в чемпионате России, трижды выиграв титул чемпиона. Одним из факторов успешности Сутормина является его бесконфликтность и готовность помочь партнеру, он легко находит общий язык на поле с любыми одноклубниками. За три года у него выработались прочные рабочие отношения с бразильцем Малкомом, и Сутормин очень уважает его.

- Мне комфортно играть на правом фланге с Малкомом, надеюсь, ему тоже. У нас с ним как-то сразу пошло, когда я только начал играть крайним защитником. Сейчас соперники подстраиваются под нас, анализируют нашу игру, но мы стараемся что-то изобретать, - цитирует Сутормина PROЗенит.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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