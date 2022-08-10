Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА показал забавный фрагмент с тренировки видео

10 Августа 2022 • 15:19 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.50 4.50 5.80
13.08 17:00

В настоящий момент ЦСКА готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Зенита». Пресс-служба московского клуба показала забавный фрагмент с тренировочного занятия команды. На коротком видео все футболисты команды лежат на газоне, а в то время главный тренер Владимир Федотов чеканит мяч.

«Когда тренировка удалась», - так пресс-служба ЦСКА подписала видео.

 

Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Санкт-Петербурге в субботу, 13 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.

ЦСКА на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы РПЛ вместе со «Спартаком».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
16:42 · Россия. Премьер-лига
Нобоа заявил, сможет ли «Сочи» бороться за золотые медали РПЛ
16:32 · Россия. Премьер-лига
Капелло: «Уровень чемпионата Италии в разы выше, чем РПЛ»
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Тренер сборной России по пляжному футболу вошёл в штаб Писарева в «Химках»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Карпин анонсировал появление нового тренера в штабе сборной России
16:21 · Россия. Премьер-лига
​Карпин одобрил назначение Писарева в «Химках»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Соболев: «Пускай Джикия посидит в запасе»
16:09 · Россия. Премьер-лига
​Соболев рассказал о беседе с Абаскалем по поводу своей проблемы
16:01 · Россия. Премьер-лига
​Соболев объяснил свой промах по пустым воротам
15:51 · Россия. Премьер-лига
Тарханов заявил, что у него не было проблем с руководством «Химок»
15:46 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили допускает судейский скандал на матче «Спартак» - «Сочи»
15:35 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» через суд требует от Газизова миллионы рублей 1
15:29 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Головин в ЦСКА? Это не в его интересах» 1
15:19 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА показал забавный фрагмент с тренировки видео
15:00 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Юран — профессионал до мозга костей
14:50 · Россия. Премьер-лига
Талаев — о Писареве в «Химках»: «Дай Бог, чтобы получилось»
Все новости
Рекомендуем