В настоящий момент ЦСКА готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Зенита». Пресс-служба московского клуба показала забавный фрагмент с тренировочного занятия команды. На коротком видео все футболисты команды лежат на газоне, а в то время главный тренер Владимир Федотов чеканит мяч.

«Когда тренировка удалась», - так пресс-служба ЦСКА подписала видео.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Санкт-Петербурге в субботу, 13 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.

ЦСКА на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы РПЛ вместе со «Спартаком».