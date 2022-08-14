Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Зенита» 1:2 в матче пятого тура РПЛ.

- ЦСКА убедил, что с «Зенитом» можно бороться?

- Игру нужно разделить на два тайма. Первый получился провальным для гостей. «Зенит» своей активностью и мастерством просто смял «армейцев». То, что первая половина матча закончилась со счетом 1:0, – заслуга Акинфеева. Было понятно, что после осечки в Грозном «Зенит» будет мотивирован. Это и произошло. В течение 10 минут было создано три момента. Реализуй их «Зенит», игра бы закончилась. Но ЦСКА терпел. Бросилось в глаза, что шли две-три передачи и потеря мяча. Чалову и Медине нужно было брать игру на себя, зарабатывать штрафные, обострять, чтобы дать передышку защите. Оборона отбивалась из последних сил.

- А то, что во втором тайме игра перевернулась, как оцениваете?

- Вышел Карраскаль. Игра поменялась. Не знаю, что случилось с «Зенитом». Возможно, он поменял тактику и ждал, что ЦСКА полезет вперед, и его поймают на контратаках. «Армейцы» завладели инициативой, что вылилось в забитый пенальти. Игра выровнялась. ЦСКА даже забил.

- Но гол не засчитали из-за офсайда. Как оцените этот эпизод?

- Мне самому интересно, был офсайд или нет. При прочих равных предпочтение отдается атакующему игроку. Как бы не рисовали линию, у кого-то длиннее чуб, у кого-то ногти. Это вообще цирк. Просто боковой арбитр сразу поднял флажок. Неужели ему показался явный офсайд? Даже на повторе все на тоненького. Хорошая атака была. Если бы Карраскаль забил, был бы хороший гол. А в конце, когда все шло к ничьей, забил Мантуан. Удачно попал. Мяч отскочил от штанги в ворота. Акинфеев опять не выручил. Думаю, психологически «армейцы» были не готовы к матчу. Две-три передачи и потеря мяча. Никто на себя игру не брал. Команда была зажатая. Была боязнь что-то сделать. Но во втором тайме «армейцы» показали потенциал.

- Как оцените судейство?

- Все эти моменты при прочих равных почему-то отдаются в пользу «Зенита», особенно дома.

- Там же еще был неназначенный пенальти в ворота «Зенита».

- Явного ничего не было. Если бы Дивеев первый играл – мяч бы в другую сторону пошел. А так он до мяча не дотягивался. Тут просто сказалось, что он не обладает бомбардирскими качествами. Делай шаг навстречу и выставляй ногу. Как Чалов. Вот он очень хорошо подставился. У Игоря такого навыка нет.

- С Мендесом Федотов не угадал?

- Карраскаль приболел, не был готов к матчу. Возможно, была выбрана тактика сдержать «Зенит» в первом тайме. Мендес – рабочий. Ему нужно было закрыть зону. В первом тайме надо было выстоять, а во втором - команды теряют физическое состояние и когда выходят свежие игроки, они своей активностью переламывают ход матча. Думаю, такая тактика и была. Поэтому выпустили Карраскаля. Он был свежий и сразу начал выделяться, обострять. Мяч стал держаться у «армейцев».

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- По вашим ощущениям, ЦСКА может бороться за золото в этом сезоне?

- Судя по первому тайму, нет. По второму – да. ЦСКА переломил ход матча и навязал свою игру. Если бы это было на протяжении всей встречи, тогда мы бы сказали «да». Но на сегодня это тяжело. С такими соперниками надо играть по-другому, особенно в средней линии.

- Как?

- Нужно посмотреть, как играл «Ювентус» с «Зенитом». Там ребята висели на ноге у бразильцев. Им не давали разворачиваться, постоянно играли жестко.

Елена Григорьевская