Семшов прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов подвёл итоги матча пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

«В первом тайме доминировал «Зенит», а у ЦСКА ничего не получалось в атаке. Во втором тайме картина матча кардинально поменялась, но у «Зенита» появился еще один бразилец, способный решить исход игры», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что этот матч стал очень тяжелым для «Зенита».

Отметим, что благодаря победе в игре пятого тура чемпионата России «сине-бело-голубые» возглавили турнирную таблицу, они опережают московский «Спартак» на один балл. При этом «красно-белые» завтра, 14 августа, сыграют против «Сочи».