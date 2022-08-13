Мантуан: Совершенно точно готов играть все 90 минут

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан сообщил, что готов отыграть полный матч.

«Готов ли играть 90 минут? Совершенно точно готов, несмотря на то, что достаточно большое количество времени пропустил», — передает слова Мантуана «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что в Бразилии выходил во всех играх, где играл полный матч, но нужно уважительно относиться к конкуренции, готов играть столько времени, сколько предоставит тренер.

Мантуан дебютировал за «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). В этой встрече он смог отметиться голом, спустя девять минут после выхода замену, этот мяч стал победным для санкт-петербургского клуба.