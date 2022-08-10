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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ребров примет участие в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»

10 Августа 2022 • 16:52 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1.50 4.50 5.80
13.08 17:00

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров ответил на вопрос о своём участии в матче между ветеранами «красно-белых» и «Зенита».

«С большим удовольствием приму участие в ретро-матче», — цитирует Реброва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что первый матч ветеранов «Спартака» и «Зенита» прошел накануне встречи за Суперкубок России, тогда «сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 2:0. Ответный матч состоится 2 сентября на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Банк Арене».

Артём Ребров выступал за «красно-белых» с 2011 по 2021 год, после чего перешел на работу в структуре клуба.  

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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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