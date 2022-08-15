Дуглас назвал главную проблему «Зенита» на старте РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о старте команды в новом розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Мы хорошо стартовали. Единственное, нам не очень удаются матчи на выезде. Это тот компонент, который мы обязательно должны улучшать», - приводятся слова бразильского футболиста на страницах «Спорт-экспресса».

После пяти сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Спартака» на два балла.

Следующий матч «Зенит» проведет на своем поле со столичным «Торпедо». Матч состоится 21 августа.