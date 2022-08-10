​Назначен арбитр на матч «Зенит» - ЦСКА

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи пятого тура чемпионата России. Главную битву игрового дня между «Зенитом» и ЦСКА будет обслуживать бригада Павла Кукуяна. У мониторов ВАР ему будут помогать Евгений Турбин и Максим Гаврилин.

Также в пятом туре РПЛ на себя обращает внимание матч «Динамо» и «Краснодара». В поле на этой игре отработает Сергей Карасёв. В качестве ВАР назначение получил Василий Казарцев, ассистировать которому будет Екатерина Курочкина.

Матч «Локомотив» - «Крылья Советов» обслужит Евгений Кукуляк. У мониторов ВАР отработают два Алексея – Амелин и Воронцов.

На игру «Спартак» - «Сочи» назначен Виталий Мешков. В комнате ВАР расположатся Евгений Турбин и Алексей Лунёв.