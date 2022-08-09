Фукс: Здоровье? Всё отлично

Защитник ЦСКА Бруно Фукс заявил, что хочет вернуться на поле, как можно скорее.

Фукс сказал «РБ Спорту» о том, что у него уже все отлично со здоровьем, не терпится совершить возвращение на поле и помочь команде добыть золотые медали.

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что бразилец полностью восстановился и занимается с командой в общей группе. Предстоящий матч «армейцы» проведут в гостях против «Зенита» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги, встреча состоится 13 августа, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 10 очков после четырех туров.