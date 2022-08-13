Канищев: У ЦСКА забрали чистый гол

Бывший нападающий «Спартака» Анатолий Канищев поделился мнением о незасчитанном голе ЦСКА в ворота «Зенита» в матче пятого тура РПЛ.

«Понятное дело, «Зенит» на своем поле — здесь все работает в одну сторону. Но если честно, то по-нормальному был чистый гол», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

Эксперт считает, что офсайд должен считаться в пользу атакующей команды, чисто визуально его не было.

«Зенит» победил ЦСКА в игре пятого тура чемпионата России со счетом 2:1. Благодаря этому результату «сине-бело-голубые» возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав 11 очков после пяти матчей.