Радченко прокомментировал травмы Клаудиньо и Кузяева

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о травмах Клаудиньо и Далера Кузяева.

«В последнее время Клаудиньо был действительно в хорошей форме, он был определяющим и креативным, но незаменимых не бывает», — заявил Радченко «РБ Спорту».

Тренер отметил, что у «Зенита» есть еще одна проблема — это потеря полузащитника Далера Кузяева, который тоже получил травму.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо пропустит 4-5 недель, а Кузяев приблизительно 4 недели.

Санкт-петербургский «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав восемь очков после четырех туров.