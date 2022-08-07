Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о проблемах питерской команды.

- Что случилось с «Зенитом»? Четыре матча – две осечки.

- Такие моменты бывают. Даже в двух не победных играх «Зенит» выглядит сильнее и увереннее соперника. Но так складывается, что не выигрывает. Не думаю, что это глобально скажется на борьбе питерцев за чемпионство.

- Но конкуренты обгоняют «Зенит» в таблице. Как это воспринимаете?

- Мне интересно посмотреть, как поведут себя футболисты в таких условиях. Мне

кажется, они все равно уверены в своих силах. Думаю, что проблем не будет.

- Почему с аутсайдерами команда играет хуже, чем с сильными соперниками? Это психология?

- Я давно подмечал, что у «Зенита» есть проблемы с мотиваций. Они были и год назад, и три года назад. Причем они никуда не деваются, потому что футболисты «Зенита» понимают, что их команда сильнее остальных в России. Может, сам игрок не очень уверен в себе, но он понимает, что есть Малком, другие ребята. Если не один, так другой выдаст игру и будет результат. Такое часто происходило. И если футболисты так думают, то они отчасти правы.

- Что нужно поправить «Зениту»? Какие проблемы видите?

- В обороне команда выглядит не очень, но игра в защите – это действия всей команды, а не игра вратаря и четырех защитников. «Зенит» в последние годы делает ставку на атаку, и все футболисты, определяющие результат, играют у «Зенита» в атаке.

- Без Клаудиньо и Одоевского будут проблемы в следующем матче с ЦСКА?

- Если и возникнут проблемы в отсутствие, например, Клаудиньо, а это сейчас один из футболистов, который определяет результат команды, то эти проблемы решат другие игроки.

- Можно сказать, что этот матч станет показательным?

Реклама

- Не показательным, но очень важным. Решающие встречи будут весной. Как бы сейчас не развивались события, не думаю, что у какой-то команды будет отрыв, который позволит нам сказать зимой, что уже все решено.

- Как вам «армейцы» на старте сезона?

- Я удивлен, что они лидируют. Хотя ЦСКА – именитый клуб, имеющий серьезные возможности в финансовом плане и трансферном тоже. В последние годы этот клуб сдал свои позиции, и когда-то у них было должно все наладиться. Возможно, это будет в текущем сезоне.

- Есть ощущение, что в этом чемпионате мы увидим интригу в борьбе за первое место?

- У меня в начале каждого сезона есть ощущение, что в этом году должна быть интрига, но ближе к зиме она развеивается. А мне бы хотелось ее увидеть. Хочется увидеть «Спартак», который борется за чемпионство. Это очень серьезный клуб с множеством болельщиков, с хорошей историей, Но у него какие-то нелады постоянные.

- Пока у «Спартака» все получается.

- Дай бог, чтобы он всегда показывал хороший, атакующий футбол. Мне кажется, если хорошо смотрится игра в атаке, то это не потому, что команда поменяла философию, а потому, что в ней есть футболисты, которые могут ярко сыграть. Все держится на индивидуальном мастерстве. Это в условиях равной конкуренции, как в Англии, приходится выдумывать какие-то схемы, что-то изобретать. А в России есть три-четыре игрока выше классом, и их команда борется за чемпионство.

Елена Григорьевская