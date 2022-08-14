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Погребняк — о матче «Зенит» - ЦСКА: Мы увидели крутой футбол

14 Августа 2022 • 15:49 Комментировать
Зенит
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил результат матча пятого тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и ЦСКА.

«Очень эмоциональный матч получился, наверное, есть у нас нехватка таких поединков, вчера добавили огня обе команды и настроения на весь оставшийся день», — цитирует Погребняка ТАСС.

«Зенит» одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1. Благодаря этому результату санкт-петербургский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков после пяти матчей. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Торпедо», игра пройдет 21 августа в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Павел Погребняк
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