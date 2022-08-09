Фукс вместе с командой готовится к матчу с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернулся в общую группу. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейского» клуба.

В текущем сезоне 23-летний футболист не принимал участие в матчах, он восстанавливался от травмы. Действующий трудовой договор бразильского игрока с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Фукса составляет два с половиной миллиона евро.

ЦСКА встретится в гостях с «Зенитом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги, игра пройдет 13 августа в 17:00 по московскому времени. На данный момент «армейцы» возглавляют РПЛ, набрав 10 очков.