Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу питерцев над ЦСКА со счетом 2:1.

«В матче с ЦСКА я не увидел того подавляющего преимущества, которое обычно имеет «Зенит» с соперниками в России. Я бы даже сказал, что во втором тайме по остроте моментов ЦСКА имел преимущество. Что касается моментов, то ЦСКА во второй половине был агрессивнее. «Зенит» во втором тайме не создавал голевых моментов, но смог забить этот гол в концовке. Это очень важная победа для «Зенита». Игра игрой, но результат важен. И после потери очков в Грозном, и в целом с турнирной точки зрения.

Показала ли игра, что ЦСКА будет конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? По одной игре сложно судить. Могу сказать, что ЦСКА мне понравился. Для меня там есть много незнакомых фамилий. Мне кажется, команда сильнее, чем была в прошлом сезоне. Но несколько игр не показатель для длительного сезона. Все посмотрим потом», - сказал Лепёхин.