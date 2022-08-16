ЦСКА пожаловался на два решения судьи в матче с «Зенитом»

ЦСКА направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Московский клуб просит членов ЭСК разобрать два момента, которые произошли в субботнем матче РПЛ против «Зенита». Об этом рассказывает sport24, ссылаясь на информацию от службы коммуникаций РФС.

Первый момент – фиксация офсайда у Хорхе Карраскаля перед голом ЦСКА. Второй момент – неназначенный Павлом Кукуяном пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах.

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА на своём поле со счётом 2:1. Питерцы поднялись на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а москвичи опустились на четвёртое.