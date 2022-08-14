В «ПСЖ» подтвердили возможный уход Кейлора Наваса

Руководство «Пари Сен-Жермен» подтвердило, что голкипер Кейлор Навас может покинуть команду в скором времени.

Согласно сведениям итальянских источников, костариканец может оказаться в «Наполи», который планирует арендовать опытного вратаря до конца сезона 2022/23. Навас уже согласился на переход и продолжает ждать, когда клубы договорятся об условиях сделки.

Сегодня руководство «ПСЖ» подтвердило данную информацию, заявив, что переговоры по Кейлору Навасу с «Наполи» действительно ведутся, докладывает журналист Адриен Гренье.

Навас делил место основного стража ворот с Джанлуиджи Доннаруммой в прошлом сезоне, но с начала нынешней кампании тренерский штаб решил сделать ставку на итальянца.