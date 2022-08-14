Галтье высказался по поводу выходки Мбаппе на поле

По ходу субботнего матча Лиги 1 против «Монпелье» форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в одном из эпизодов демонстративно перестал бежать. Футболист разозлился, что передачу отдали не ему, а Лионелю Месси. Комментарий на этот счёт дал главный тренер парижан Кристоф Галтье.

«Мбаппе относится к игрокам, которые любят забивать, хотят забивать, атаковать. Для него немного нормально разочаровываться в том, что он немного слабее физически по сравнению с партнёрами по команде», - слова Галтье приводит Goal.com со ссылкой на Canal Plus.

Напомним, что «ПСЖ» разгромил «Монпелье» на своём поле со счётом 5:2.