​Неймару понравилась публикация, в которой назначение Мбаппе пенальтистом «ПСЖ» называют абсурдом

В субботу «ПСЖ» проводил домашний матч Лиги 1 против «Монпелье». По ходу первого тайма Килиан Мбаппе не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. Во втором тайме парижане снова заработали пенальти, с которого забил Неймар. При этом штатным исполнителем одиннадцатиметровых в «ПСЖ» по-прежнему будет Мбаппе. Это определённо не нравится Неймару – бразилец поставил отметки «нравится» сразу нескольким публикациям на этот счёт в социальных сетях.

«Сегодня Неймар в очередной раз унизил вратаря с пенальти. А Мбаппе исполнил пенальти ужасно. После игры тренер сказал, что Мбаппе будет штатным пенальтистом команды. Абсурд!» - говорится в одной из публикаций, которые понравились Неймару.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Монпелье» со счётом 5:2.