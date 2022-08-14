Неймар разрывает на старте сезона – потрясающая статистика бразильца

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар ударно проводит старт нынешнего сезона. Он набрал восемь баллов по системе «гол+пас» в трех поединках.

Во вчерашнем победном поединке с «Монпелье» (5:2) звездный футболист отметился двумя забитыми мячами.

В матче стартового тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» разгромил «Клермон» (5:0), Неймар отметился голом и тремя результативными передачами.

В поединке за суперкубок Франции с «Нантом» бразилец оформил дубль.

Контракт 30-летнего игрока с парижанами рассчитан до лета 2025 года.