«ПСЖ» и «Наполи» встретятся в четверг для завершения трансфера Руиса

Руководители «Пари Сен-Жермен» и «Наполи» попробуют закрыть сделку по Фабиану Руису уже в ближайшие часы.

Полузащитник дал добро на переход в стан «ПСЖ», согласовав с парижским грандом пятилетний контракт. Теперь дело за клубами: как сообщает журналист Маттео Моретто, в четверг пройдёт очередной этап переговоров между «ПСЖ» и «Наполи», в ходе которого стороны попытаются достичь полной договорённости по условиям трансфера 26-летнего испанца.

Действующий договор Фабиана Руиса с «Наполи» истекает уже через год, что значительно снижает его трансферную стоимость. Выступая за неаполитанцев на протяжении четырёх лет, хавбек отыграл 166 матчей, отметившись 22 голами и 15 ассистами.