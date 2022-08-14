Неймар поддержал критику Мбаппе - бразилец недоволен, что француз бьёт пенальти в «ПСЖ»

Похоже, в стане «ПСЖ» назревает разлад между нападающими Килианом Мбаппе и Неймаром. Бразильский нападающий отметил лайком публикацию в социальных сетях с критикой назначить звездного француза штатным пенальтистом команды.

«Мбаппе – пенальтист «ПСЖ». Судя по всему, это условие прописано в его новом контракте. В любой другой команде мира Неймар был бы исполнителем пенальти. Мбаппе уже можно называть владельцем «ПСЖ», - говорится в публикации.

Во вчерашнем поединке Лиги 1 с «Монпелье» Мбаппе не сумел реализовать 11-метровый удар. Когда же парижане заработали второй пенальти, к точке подошел Неймар и успешно переиграл голкипера.

Матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 5:2.